​علاج 456 مريض فى قافلة طبية تابعة لوازرة الدخلية بقنا‎

تمكنت قافلة طبية تابعة لوزارة الداخلية، من علاج 456 مريض بمختلف التخصصات من المواطنين والمساجين وضباط بمختلف مراكز محافظة قنا.

وقال اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إن القافلة الطبية ضمت العميد مدحت محمد كمال مدير مستشفي قوات أمن الجيزة، برفقته عدد 14 طبيب في جميع التخصصات وطاقم تمريض والأجهزة المعدة لذلك وصيدلية بها ادوية مختلفة لتوقيع الكشف الطبي علي كافة اعضاء هيئة الشرطة والمواطنين والمساجين والمراكز التابعة للمحافظة.

وأوضح حسان، أنه تم توقيع الكشف الطبي علي عدد 456 مريض من الضباط وافراد الشرطة ومواطنيين وموظفين مدنيين ومساجين وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان باجمالي تكلفة 22 الف 800 جنية مؤكدا أن هذه القوافل تأتى فى إطار تقديم الخدمات للمواطنين المدنيين.