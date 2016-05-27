مناقشة الجديد فى عالم التخدير فى مؤتمر جامعة عين شمس الثالث الدولى الخميس

تحت عنوان "عهد جديد من التواصل الحقيقى" تقيم كلية طب قسم التخدير جامعة عين شمس مؤتمرها الثالث الدولى، وذلك ابتداء من الخميس القادم الموافق 2 يونيو ويستمر لمدة يومين بالمركز القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة.

يشارك فى المؤتمر هذا العام عدد كبير من الأطباء من مصر وأمريكا وفرنسا والهند، وسيقدم المؤتمر عددا من الأبحاث 57 بحث مقسمة على 91 جلسة علمية على مدار الثلاث أيام ويدور المؤتمر حول الجديد فى التخدير وحالات الولادة والأمراض الكبدية وتخدير الأطفال وجراحات القلب والصدر وجراحات المخ والأعصاب والتخدير الجزئى وعلاج الألم وكذلك التعامل مع الإصابات والحوادث والرعاية المركزة.

ويتضمن المؤتمر 6 ورش عمل عن التنفس الصناعى والتخدير العصبى الطرفى باستخدام الموجات الصوتية وفحص القلب بالموجات الصوتية عن طريق المرىء واستخدام الموجات الصوتية فى الرعاية المركزة وعلاج الآلام المزمنة.

ويهدف المؤتمر إلى التعرف على المستجدات فى المعالجات التخديرية المختلفة وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأطباء الحاضرين وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأطباء الحاضرين ومناقشة آخر وأهم الأبحاث فى مجال التخدير والرعاية المركزة والاستفادة منها.

ويتم المؤتمر تحت رعاية الدكتور "أحمد عماد" وزير الصحة، والدكتور "عبد الوهاب عزت" القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور "محمود المتينى" عميد كلية طب عين شمس، والدكتور أحمد إبراهيم رئيس المؤتمر ورئيس قسم التخدير.

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