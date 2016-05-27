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الملكي ومان يونايتد على قمة أغنى الأندية في العالم

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الملكي ومان يونايتد على قمة أغنى الأندية في العالم الملكي ومان يونايتد على قمة أغنى الأندية في العالم

تصدر ريال مدريد ومانشستر يونايتد قائمة أغنى الأندية في العالم بحسب تقرير نشره موقع كمبج للإحصائيات الدولية والعالمية.

وتخطت القيمة الفعلية للفريقين حاجز الـ 2 مليار جنيه إسترليني لتقف عند 2,2 مليار متفوقة على قيمة برشلونة الذي حل ثالثا ب2,09 مليار.

وشهدت القائمة وجودا إنجليزيا قويا بآرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول في ال10 مراكز الأولى ليحتل بذلك الدوري الإنجليزي مشهد الصدارة.

وأشارت الدراسة أيضا إلى أفضلية ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبرشلونة على باقي الأندية في العالم حيث يملك الثلاثي ثلث مقدار ما تملكه باقي الأندية.

ويضم ال10 الأوائل العملاق البافاري الذي يحل رابعا ب1,63 مليار ومن ثم الرباعي الإنجليزي آرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول ب1,26 و1,24 و1,1 و0,96 مليار على
> التوالي ثم يحل يوفنتوس الممثل الإيطالي الوحيد في ال10 الأوائل تاسعا ب0,74 ويختم باريس سان جيرمان القائمة ب0,64 مليار.

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