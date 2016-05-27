أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طالب بكفر الشيخ يفوز بجائزة ناصر بن حامد بالبحرين

Google+ Print
طالب بكفر الشيخ يفوز بجائزة ناصر بن حامد بالبحرين طالب بكفر الشيخ يفوز بجائزة ناصر بن حامد بالبحرين
فاز محمد سعد الطالب بالمدرسة الفنية المتقدمة بكفر الشيخ بجائزة ناصر بن حامد بالبحرين، وقررت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تكريمه خلال الأيام القادمة.

وأعربت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم عن سعادتها الغامرة بحصول المخترع المصرى ابن محافظة كفر الشيخ وتعليم كفر الشيخ الطالب محمد سعد بالمدرسة الفنية المتقدمة بكفر الشيخ بجائزة ناصر بن حامد بالبحرين، مؤكده أنه شرفنا بالمشاركة المتميزة الثالثة باسم .

وأضافت لابد من تبنى تلك الاختراعات باعتبارها أمنا قوميا وأن مثل هذه العقول ثروة ومنحة من الله وجينات موروثة فى هذا الشعب العظيم، مؤكده أنه لابد من صياغة جديدة كى تستفيد مصر من علم أبنائها.


>بالفيديو والصور.. قوافل تعليمية لمقدمى برامج الثانوية العامة بكفر الشيخ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»