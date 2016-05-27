طالب بكفر الشيخ يفوز بجائزة ناصر بن حامد بالبحرين

فاز محمد سعد الطالب بالمدرسة الفنية المتقدمة بكفر الشيخ بجائزة ناصر بن حامد بالبحرين، وقررت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تكريمه خلال الأيام القادمة.

وأعربت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم عن سعادتها الغامرة بحصول المخترع المصرى ابن محافظة كفر الشيخ وتعليم كفر الشيخ الطالب محمد سعد بالمدرسة الفنية المتقدمة بكفر الشيخ بجائزة ناصر بن حامد بالبحرين، مؤكده أنه شرفنا بالمشاركة المتميزة الثالثة باسم مصر.

وأضافت لابد من تبنى تلك الاختراعات باعتبارها أمنا قوميا وأن مثل هذه العقول ثروة ومنحة من الله وجينات موروثة فى هذا الشعب العظيم، مؤكده أنه لابد من صياغة جديدة كى تستفيد مصر من علم أبنائها.

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