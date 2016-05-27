وزير الأوقاف فى افتتاح مسجد بدمياط: لن نسمح لغير المتخصصين باعتلاء المنابر

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الأوقاف لن تسمح لغير المتخصصين باعتلاء المنابر، وأن أى مخالفة لذلك سيتم التعامل معها بقوة وحزم، وستحال إلى التحقيقات؛ لأن الأوقاف تهدف إلى نشر الدين الوسطى.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف، محافظة دمياط اليوم، الجمعة، لافتتاح مسجد المغربى بقرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا وهو المسجد الذى أقيم بالجهود الذاتية وتكلف ما يقرب من 4 ملايين جنيه وهو سمى بمسجد المغربى بهذا الاسم نسبة إلى أحد المجاهدين والعابرين فى سبيل الله، الذى توفى على مشارف القرية وتم دفنه بها ومساحتة 600 متر مربع مقام على دورين.

والتقى وزير الأوقاف الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، واللواء فايز شلتوت، سكرتير عام محافظة دمياط، والشيخ بكر عبد الهادى، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، وعدد من قيادات الأوقاف والأئمة والدعاة بمركز شباب شرمساح وعقد وزير الأوقاف اجتماعا مع الأئمة والدعاة طالبهم خلاله بالبدء فى تناول دروس الرمضانية عن فضل الصيام وآدابه خلال هذا الأسبوع ولا ننتظر إلى شهر رمضان.

كما أكد وزير الأوقاف على أهمية المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف مؤكدا أن الوزارة ستبدأ فى تفعيل هذه المراكز من العام القادم وسيتم قبول الطلبات له لنشر الوعى الثقافى والدينى المعتدل ومواجه الفكر المتطرف.

وأضاف الوزير أنه سيتم عقد برتوكول تعاون بين الأوقاف ومحافظة دمياط لاستغلال أراضى الأوقاف بالمحافظة سيتم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة ذلك ثم يتم عرضها على رجال الأعمال للاستفادة منها فى إقامة مشاريع مختلفة.

وتم خلال اللقاء تكريم 5 من العاملين المتميزين بالأوقاف وهم محمد رأفت شطا، وأميرة السيد حامد وهنادى محمد المغربى، وزكريا احمد البدرى، وعوض عبد الونيس.

ثم قام الأهالى بمنح وزير الأوقاف ومحافظ دمياط ومدير الشباب والرياضة ووكيل الأوقاف بدمياط والدكتور محمد الألفى أستاذ طب الأزهر شهادات تقدير تقديرا لجهودهم، ثم قام الوزير ومرافقوه بافتتاح مسجد المغربى وإقامة صلاة الجمعة به وجاء عنوان الخطبة التى ألقاها وزير الأوقاف عن السعادة.

وزير الأوقاف يفتتح مسجد المغربى بالزرقا بدمياط ويكرم 5 من الإداريين المتميزين