رسميًا.. تعيين مورينيو مديرًا فنيًا لمانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي صباح اليوم الجمعة، رسميًا تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق الأول بداية من موسم 17/2016 ولمدة ثلاث سنوات مع وجود بند يسمح بتمديد بقائه مع النادي حتى عام 2020 على الأقل.

وبعد إعلان التعاقد, قال نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد “جوزيه هو ببساطة أفضل مدير فني في لعبة كرة القدم اليوم فقد فاز بالعديد من البطولات وألهم اللاعبين في العديد من الدول داخل أوروبا, وبالطبع, هو على دراية تامة بالدوري الإنجليزي الممتاز, وذلك بعد أن سبق له الفوز باللقب ثلاث مرات هنا.”

وأضاف “وبهذه المناسبة أود أن أنتهز الفرصة وأرحب به في مانشستر يونايتد سجله الحافل بالنجاح يعتبر ملائم تماما لقيادة النادي إلى الأمام.”

ومن جانبه قال جوزيه مورينيو “عندما تصبح مديرا فنيا لمانشستر يونايتد فإنك تكون قد نلت شرفا كبيرا في عالم اللعب فهو أحد الأندية المشهورة والتي تستحوذ على إعجاب الكثيرين في كل أنحاء العالم. كما أنه يتميز بسحر وعشق لا يمكن أن تضاهيه في أي ناد آخر.”

وأضاف “لقد كنت أشعر بالانجذاب دائما ناحية أولد ترافورد حيث إن هذا الملعب كان شاهدا على بعض الذكريات لي في مسيرتي وكنت استمتع دائما بالعلاقة التي ربطتني بمشجعي يونايتد. أتطلع إلى أن أكون المدير الفني لهم والاستمتاع بتشجيعهم الرائع خلال السنوات المقبلة.”