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إحالة 3 أطباء للتحقيق فى جولة مفاجئة لـ«وكيل صحة أسيوط‎»

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إحالة 3 أطباء للتحقيق فى جولة مفاجئة لـ«وكيل صحة أسيوط‎» إحالة 3 أطباء للتحقيق فى جولة مفاجئة لـ«وكيل صحة أسيوط‎»

وزارة الصحة – أرشيفية

مراسل «ONA»:

فاجئ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط الدكتور محمد نوح، يرافقه الدكتور رأفت محمد عوض وكيل المديرية، وفريق إشراف المديرية عدة مستشفيات لاعادة الانضباط وتقييم الآداء بها، ومنها مستشفي الإيمان العام.

وقامت حملة الصحة المكبرة بالمرور المفاجئ علي رعاية “قلتة” ومركز رعاية الامومة والطفولة بغرب أسيوط ومركز صحي الأربعين بقيادة الدكتور محمد نوح وكيل الوزارة ثم توجه إلى مستشفي الإيمان العام بالأربعين لمتابعة الفريق العلاجي الذى ترأسه الدكتور رأفت محمد وكيل المديرية واستكمال المرور وتفقد كافة اقسام المستشفي.

وأسفرت الجولة عن إحالة 3 أطباء و3 فنيين ومعاون بمستشفى الإيمان العام للتحقيق بديوان المديرية؛ لعدم انضباطهم فى العمل، وإحالة عاملة نظافة بوحدة صحية للتحقيق لعدم نظافة المكان.​​

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