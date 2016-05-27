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العفو الدولية : عشرات السجناء فى جنوب السودان معتقلون فى ظروف تشبه التعذيب

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العفو الدولية : عشرات السجناء فى جنوب السودان معتقلون فى ظروف تشبه التعذيب العفو الدولية : عشرات السجناء فى جنوب السودان معتقلون فى ظروف تشبه التعذيب

أفادت منظمة العفو الدولية بأن عشرات السجناء فى جنوب السودان معتقلون فى ظروف تشبه التعذيب، حيث يتكدسون فى حاويات معدنية فى ظل حرارة خانقة، ويحصلون على الحد الأدنى من الماء والطعام.

ونقلت قناة (العربية) عن المنظمة قولها اليوم الجمعة "إن العديد من السجناء، وغالبيتهم متهمون بأنهم على صلة بالمعارضة أو مجموعات متمردة، قضوا جراء هذه المعاملة غير الإنسانية"، مضيفة أن السجناء تعرضوا أيضا للضرب من قبل جنود.

وأشارت المنظمة إلى أن السجناء محتجزون فى موقع يدعى "جوريم" يضم سجنا بدائيا، ويقع على بعد نحو 20 كم جنوب العاصمة جوبا.

من جانبه.. قال مدير منظمة العفو الولية فى شرق إفريقيا موثونى وانيكى "إن المعتقلين يعانون من ظروف مروعة، والمعاملة التى يتلقونها هى تعذيب لا أكثر ولا أقل"، مضيفا أنه يجرى إطعامهم مرة أو مرتين أسبوعيا فقط، ولا تقدم لهم كمية كافية من ماء الشرب.

وشدد المسئول الدولى على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين أو توجيه الاتهام لهم رسميا ومحاكمتهم أمام محاكم مستقلة، مضيفا أن معظمهم مدنيون لم يتم توجيه أى اتهام لهم.

يشار إلى أنه لم يصدر رد فورى من جيش جنوب السودان، الذى نفى فى السابق تقارير عن اختناق سجناء داخل حاويات للشحن العام الماضي.
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