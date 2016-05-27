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صحيفة إسرائيلية تفضح تسيبى ليفنى وتنشر رحلاتها الممولة من منظمات أجنبية

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صحيفة إسرائيلية تفضح تسيبى ليفنى وتنشر رحلاتها الممولة من منظمات أجنبية صحيفة إسرائيلية تفضح تسيبى ليفنى وتنشر رحلاتها الممولة من منظمات أجنبية
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الجمعة، تقريرا بالأرقام والتواريخ يشمل أعضاء الكنيست من كتلة المعارضة عن الرحلات التى مولت من منظمات أجنبية، وهو ما يخالف القانون فى إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه جاء فى مقدمة القائمة تسيبى ليفنى زعيمة حزب "الحركة" وأكبر المعارضين لنتنياهو، حيث زارت "ليفنى" الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد "نيويورك" فى شهر إبريل الماضى بدعم من عدة صناديق أمريكية واستغرقت 4 أيام.

وأوضحت الصحيفة أن زعيم المعسكر الصهيونى وزعيم المعارضة فى إسرائيل يتسحاق هرتصوج قام هو الآخر بعدة زيارات للولايات المتحدة الأمريكية فى أشهر مارس وإبريل ومايو الماضية بدعم من صناديق عدة ومن بينها منظمة "الايباك".

وشملت أيضا القائمة "ستاف شافير" العضو بالكنيست الإسرائيلى والتى تم تمويل رحالاتها إلى دول أوروبا الغربية والتى تم دعم وتمويل رحلاتها الخارجية من قبل صناديق معاهد أوروبية.


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