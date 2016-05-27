الخارجية تدرس تفاصيل اعتذار الجارديان حول فبركات مراسلها بالقاهرة

قال مصدر بوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، إنه يتم مراجعة تفاصيل ما جاء بصحيفة "الجارديان" البريطانية حول إقرارها بأن مراسلها بالقاهرة قام بفبركة تقارير حول مصر

وأضاف المصدر أنه لن يتم الإعلان عن موقف رسمى حول إعلان الصحيفة البريطانية، إلا بعد مراجعة التقرير المنشور بالصحيفة البريطانية .

ومن جهة أخرى قالت د.سهام نصار أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، إنه منذ ثورة 30 يونيو تتعمد الصحف الغربية نشر تقارير كاذبة عن مصر دون التأكد من صحتها دون مراجعة السلطات المصرية .

وأضافت "نصار" لـ" اليوم السابع" أن إعلان الجارديان اليوم إقالة مراسلها لنشره تقارير مفبركة عن مصر خوفا من فقدان المصداقية، وهذا يعد خطوة جيدة لتصحيح المسار تجاه مصر.

وأكدت نصار أنه على الجهات المختصة توفير المعلومات اللازمة للمراسلين الأجانب لنشر تقارير متوازنة حول مصر.

فيما تجاهلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" البريطانية فى عرض الصحافة البريطانية اليوم تقرير اعتذار الجارديان، بينما نشرت تقارير بقية الصحف البريطانية

فضيحة.. الجارديان تعترف بفبركة مراسلها السابق بالقاهرة تقارير عن مصر