وزير التموين : 10 مليون جنيه مبيعات معرض أهلا رمضان خلال يومين

أكد خالد حنفى ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن مبيعات معرض "أهلا رمضان " الذى يقام بالتنسيق بين الوزارة ، واتحاد الغرف التجارية ، تحت رعاية الرئيس ، بلغت 10 مليون جنيه خلال يومين .

وقال حنفى ، فى بيان صحفى اليوم اليوم الجمعة ، إن المعرض شهد توافد الاف من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والرمضانية من المعرض السلعى لمبادرة أهلا رمضان الذى يقام بالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وذلك بمقر الصندوق الاجتماعى بمدينة نصر وبلغت قيمة المبيعات من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والقطاع الخاص خلال اليومين الماضيين أكثر من 10 ملايين جنيه.

وأكد الدكتور خالد حنفى و، أنه يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والرمضانية فى هذا المعرض لتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع، مشير الى أن المعرض مستمر حتى الأسبوع الأول من شهر يونيو ، وأن هناك رقابة مشددة على الالتزام بالاسعار المخفضة والجودة العالية، موضحا أن الأسعار تتضمن اللحوم بسعر يبدأ من 37 جنيه للمجمد و50 جنيه للطازج والدجاج بسعر 20 جنيه و2 كيلو دجاج بسعر 35 جنيه والاسماك بسعر يبدأ من 7 جنيه والارز بسعر 4 جنيه ونصف والسكر 4 جنيه و75 قرش والزيوت تبدأ من 8 جنيه وهناك تخفيضات كبيرة فى أسعار الخضر والبقوليات والفاكهة.

وتابع وزير التموين ، أنه تم طرح كميات كبيرة من السلع الرمضانية بأسعار مناسبة ومخفضة وجودة عالية منها كيلو البلح بسعر يبدأ من 6 جنيه والتين بسعر يبدأ 20 جنيه والزبيب بسعر 20 جنيه والعرق سوس 12 جنيه ولفة قمر الدين المصري بسعر 7 جنيه ونصف وقمر الدين السورى درجة أولى بسعر 23 جنيه وكيلو المشمشية تبدا من 60 جنيه وجوز الهند بسعر يبدأ من 32 جنيه والقراصيا بسعر 44 جنيه ولوز حمصي 65 جنيه ولوز امريكي مقشر 120 جنيه وعين جمل مقشر 128 جنيه

وأضاف حنفى ، أنه يتم طرح لحوم معبأة طازجة فى عبوات مميزة عبوة نصف كيلو بسعر 30 جنيه وكيلو بسعر 60 جنيه وعبوة 2 كيلو بسعر 120 جنيه وهي قطع ممتازة وكذلك شنط رمضانية بأسعار تتراوح من 25 جنيه ونصف الي 100جنيه وتشمل سلع جافة من أرز وسكر وزيوت وسمن وبقوليات وغيرها كما يوجد عرض ال15 وهو عبوات من ياميش رمضان تتضمن فول سوداني مقشر وزبيب وجوز هند وبندق وفستق وعين جمل وقمر الدين وكركديه وتين مجفف وقراصيا ومخللات وغيرها بسعر 15 جنيه للعبوة الواحدة

وقال وزير التموين ، إن هناك العشرات من المعارض السلعية بالمحافظات لمبادرة " أهلا رمضان " بدأت فى فتح أبوابها للمواطنين وتشمل كميات كبيرة من السلع الغذائية والرمضانية بأسعار موحدة، مؤكدا أنه يتم صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من هذه المعارض السلعية بقيمة تصل الى مليار ونصف جنيه خلال فترة شهر رمضان، وذلك بالاضافة صرفها من المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة التموينية وأيضا طرح السلع الرمضانية علي سلع نقاط الخبز.