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"الزراعة" استلام 4 مليون و260 ألف طن قمح محلى من المزارعين

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"الزراعة" استلام 4 مليون و260 ألف طن قمح محلى من المزارعين "الزراعة" استلام 4 مليون و260 ألف طن قمح محلى من المزارعين
أعلنت وزارة الزراعة ، أن إجمالى كميات القمح التى تم توريدها حتى الآن للشون والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة ، بالمحافظات ، بلغت 4 مليون و260 ألف و945 طن.

وقالت الوزارة ، فى بيان لها اليوم الجمعة ، أن الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعى، تسلمت حتى الآن مليون و15 ألف و153 طن من القمح المحلى، بينما تسلمت المطاحن، 918 ألف و433 طن، فيما بلغت الكمية التي تسلمتها الشركتين المصرية والعامة للصوامع من القمح المحلي حتى الآن، مليون و117 و111 طن، ومليون و150 ألف و248 طن، على التوالى.
>و قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن عمليات التوريد شهدت سيولة كبيرة جداً حتى الآن، وذلك بعد القرارات الأخيرة والإجراءات التى تم اتخاذها للتيسير على المزارعين، بداية من مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية فى عمليات التوريد واستلام الأقماح من المزارعين،فضلاً عن قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية، لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات.

وأكد وزير الزراعة ، أن ملتزمة باستلام كافة الاقماح من المزارعين بكافة المحافظات، حتى انتهاء موسم التوريد،مطالبا مزارعى القمح بضرورة التوجه الى اقرب شونه او مركز لتجميع وتوريد القمح لتسليم المحصول والحصول على مستحقاتهم فورا.

وجدد عصام فايد ، مناشدته لمزارعى القمح بالمحافظات المختلفة، والذين تواجههم أى عقبة خلال توريدهم للمحصول، عدم التردد فى التواصل معها على الارقام التى تم تخصيصها للتواصل مع مشاكل مزارعي القمح، بالمحافظات المختلفة، خلال عملية التوريد على مدار اليوم، على الرقمين: 0233373359 – 0233373421 ، او عبر الفاكس على الرقم: 0237622364، فضلاً عن الخط الذي تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعى، وهو 0233327042.


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