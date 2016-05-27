أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: اللياقة البدنية فى الطفولة تخفض فرص الإصابة بأمراض القلب

Google+ Print
دراسة: اللياقة البدنية فى الطفولة تخفض فرص الإصابة بأمراض القلب دراسة: اللياقة البدنية فى الطفولة تخفض فرص الإصابة بأمراض القلب
توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن ارتفاع مستوى اللياقة البدنية فى مرحلة الطفولة، بغض النظر عن المتراكمة فى منطقة البطن، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فى سن البلوغ المبكر.

وأوضح مايكل شميدت أستاذ مشارك فى جامعة "جورجيا" الأمريكية، أن عددا من الدراسات السابقة قد أشارت إلى مستويات أعلى من اللياقة البدنية ساهم بشكل مباشر فى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خاصة المرتبطة بالسمنة بين الكبار.

وكان الباحثون قد قاموا بجمع وتحليل بيانات أكثر من 1,792 شخص، خاصة فى المرحلة العمرية ما بين 7 إلى 15 عاما، لتتضمن البيانات تقييما لمستوى اللياقة البدنية ومحيط الخصر.. فضلا عن التدابير القلبية التنفسية لتقييم الدهون فى منطقة البطن فى مرحلة الطفولة.

وأشارت المتابعة والتحليل إلى أن الأطفال الذين تمتعوا باللياقة البدنية فى مرحلة الطفولة كانوا أقل عرضة بنسبة 32% لفرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فى مرحلة البلوغ من أقرانهم ممن لم يمارسوا أى نشاط رياضى أو يتمتعوا بلياقة بدنية.


>تطبيق جديد من أبل يدفع للمستخدم مقابل تحسين لياقته البدنية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم