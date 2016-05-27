للحوامل.. البطاطا والجزر والسبانخ أطعمة ضرورية لتأمين فيتامين أ

فيتامين أ من أهم أنواع الفيتامينات التى تهملها السيدة الحامل أثناء فترة الحمل، رغم أن هذا الفيتامين يساعد على نمو الجنين بشكل كبير.

ويقدم الموقع الأمريكى "healthy" فوائد فيتامين أ للمرأة الحامل، ويذكر الآتى: "يعمل فيتامين أ على دعم نمو قلب الجنين والرئتين والكلى والعين والعظام بطريقة جيدة للجنين"، بالإضافة إلى تعزيز دورة الجنين الدموية وجهازه التنفسى والجهاز العصبى، ووسط زحمة الفيتامينات التى تتناولها الأم الحامل فترة الحمل قد تنسى أن فيتامين أ متوفر فى بعض الوجبات الخفيفة والسهلة والتى يمكنها تناولها دون أن يسبب لها مشكلات عديدة.

ولا يشكل الفيتامين "أ" أهميته فقط فى نمو جيد للجنين ولكن يعمل هذا الفيتامين على إصلاح أنسجة جسم الأم فيما بعد فترة الولادة، ولا بد من وجود كمية كافية من هذا الفيتامين لابد وأن تتناولها الأم يوميا والتى حددها الأطباء بمقدار 0.77 مل جرام.

ومن الأطعمة التى تتوفر فيها فيتامين أ، اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والبيض والحبوب الكاملة، كما يتوفر الفيتامين أيضا فى غالبية أنواع الفاكهة والخضروات، ولكن يتركز فيتامين أ فى الأطعمة التالية البطاطا الحلوة، وشرائح الجزر، السبانخ المسلوقة، اللفت المغلى.

وينصح الأطباء بعدم الإفراط فى تناول هذه الأطعمة وأن تتأكد الأم الحامل من حصولها على الكمية التى تحتاجها فقط دون زيادة على لا يحدث تشوهات خلقية للجنين.

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