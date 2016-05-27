اصابة اثنين من الشرطة بجروح فى صدامات مع متظاهرين فى البحرين

أعلنت وزارة داخلية البحرين فى بيان الجمعة إصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح فى صدامات مع متظاهرين فى مسقط رأس زعيم المعارضة الشيعية المسجون الشيخ على سلمان.

وكتبت الوزارة فى تغريدة على تويتر فى وقت متاخر الخميس "قوات حفظ النظام تصدت لمجموعات تخريبية فى منطقة بلاد القديم".

وتابعت التغريدة ان "رجلى امن اصيبا جراء استخدام المخربين لقنابل المولوتوف".

وغالبا ما تستخدم السلطات البحرينية تعبير المخربين للاشارة إلى المتظاهرين.

وتشهد القرى الشيعية تظاهرات بشكل شبه ليلي، وغالبا ما تتخللها صدامات مع الشرطة.

وبلدة بلاد القديم هى مسقط راس زعيم المعارضة الشيخ على سلمان الذى يقضى عقوبة بالسجن لمدة اربع سنوات بتهمة الحض على العصيان.

الخميس، اصدرت محكمة بحرينية احكاما بالجسن بحق 19 شيعيا بتهمة شن هجمات ضد الشرطة خمسة منها بالسجن مدى الحياة، بحسب مصدر من القضاء.

وشهدت البحرين منذ العام 2011 احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، طالبت بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات احيانا لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة فى قمعها.