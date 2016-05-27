أخبار سوريا .. روسيا تسلم 40 طنا من المساعدات إلى مدينة "دير الزور" السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنها سلمت سكان مدينة دير الزور السورية، التى يحاصرها تنظيم "داعش"الإرهابي، نحو 40 طنا من المساعدات الإنسانية.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم /الجمعة/ عن المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا، قوله إن "الطائرات الروسية استخدمت المظلات لإنزال 39 طنا من الأغذية والإمدادات التى تسلمتها من الأمم المتحدة لمدينة دير الزور التى يحاصرها عناصر من تنظيم داعش".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الإجراءات مستمرة من أجل تشكيل قوافل لمساعدة مواطنى سوريا، مشيرة إلى أنه تم تسليم خبز للسكان المحليين فى قرية تل نعام بمحافظة حلب.

ومن ناحية أخرى لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب أخرون اليوم /الجمعة/ جراء غارات روسية على مواقع عدة فى ريف حلب بسوريا.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن مصدر سورى محلى قوله "إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح فى قصف للطائرات الروسية على فرن آلى فى مدينة ‫حريتان‬ شمال غربى حلب".

>من جانبها، أفادت شبكة "سوريا مباشر" المعارضة بسقوط "قتلى وجرحى جراء قصف جوى استهدف الفرن الآلى فى بلدة حريتان بريف حلب الشمالي"، دون تحديد هوية الطائرات.