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المرصد: داعش تتقدم أمام مقاتلين سوريين قرب الحدود التركية

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المرصد: داعش تتقدم أمام مقاتلين سوريين قرب الحدود التركية المرصد: داعش تتقدم أمام مقاتلين سوريين قرب الحدود التركية

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن مقاتلى تنظيم داعش انتزعوا السيطرة على أراض من مقاتلين سوريين فى منطقة قرب الحدود مع تركيا اليوم الجمعة وإنهم قريبون من فرض حصار كامل على مدينة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

وقال المرصد إن المتشددين سيطروا على عدد من القرى حول مدينة مارع شمالى حلب وإنهم يقتربون من فرض حصار كامل عليها.

وقربهم هذا التقدم أيضا من أعزاز وهى مدينة تقع على بعد ستة كيلومترات من تركيا. وتحصل الجماعات المسلحة التى تحارب داعش فى المنطقة التى تعتبرها واشنطن مهمة استراتيجيا على أسلحة عن طريق تركيا.

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