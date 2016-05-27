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«أكتس»: مصر واحدة من أهم الأسواق الناشئة الواعدة في العالم

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«أكتس»: مصر واحدة من أهم الأسواق الناشئة الواعدة في العالم «أكتس»: مصر واحدة من أهم الأسواق الناشئة الواعدة في العالم

وزيرة الاستثمار ووفد شركة اكتس

التقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، بممثلي مجموعة “اكتس” كبرى المجموعات الاستثمارية العالمية المتخصصة في الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة خاصة في القطاعات الصحية والمالية والصناعية والغذائية بإجمالي استثمارات وأصول تبلغ 7 مليارات دولار.

وأعربت مجموعة اكتس، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، عن رغبتها في التوسع في نشاطها الاستثماري في في مجال الطاقة المتجددة، حيث أكد ممثلو المجموعة أهمية مصر باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الناشئة الواعدة في العالم.

واستعرضت خورشيد مع ممثلي المجموعة التي تعمل في مصر منذ سنوات طويلة ملامح التحرك السريع في الملف الاستثماري وأولويات المرحلة القادمة.

وقالت الوزيرة، إن “المستثمرون على دراية بأهمية مصر كسوق ناشئ واعد في العالم لديه مقومات جذب”.

حضر اللقاء كل من “أندرو نيونجتون، توربيجورن سيزر، الدكتور شريف الخولي، حسام أبو موسي”.

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