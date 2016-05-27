ضبط 220 كيلو قلوب أبقار مجمدة منتهية الصلاحية فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم الجمعة، من ضبط 220 كيلو قلوب أبقار مجمدة منتهية الصلاحية.

وشن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط "سيارة نقل" قيادة "ي ر إ أ" سائق وبرفقته "أ م ع" مندوب مبيعات محملة بعدد 11 كرتونة بداخلها "قلوب بقر مجمدة" بإجمالى وزن 220 كيلو إنتاج البرازيل أكتوبر 2015، منتهية الصلاحية.

وبفحص المضبوطات بمعرفة مفتش الأغذية أفاد بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبمواجهة المتهمين قررا أنهما قاما بشراء المضبوطات للاتجار فيها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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