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ضبط 47 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

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ضبط 47 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء ضبط 47 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم الجمعة، ضبط 47 محكوما عليهم بينهم "م.س.ش"، والمطلوب في القضية رقم 25 لسنة 2010 جنايات قسم رمانة " سرقة بالإكراه" المقيدة برقم 3 لسنة 2010 كلى مستأنف شمال سيناء ـ حصر رقم 25 لسنة 2010 والمحكوم فيها بجلسة 8/2/2010 بالسجن المؤبد، و18 جنح الحبس الجزئى، 10 جنح الحبس المستأنف و13 جنح الغرامات و5 مخالفات.

وقال بيان للمديرية اليوم، إن ضباط قسم مباحث تمكنوا بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط 5 قضايا تموينية، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 59 مخالفة متنوعة، وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 107 مخالفة مرورية.
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مصر 365

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