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فحص بلاغات التغيب لكشف هوية جثة متحللة عثر عليها بالطالبية

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فحص بلاغات التغيب لكشف هوية جثة متحللة عثر عليها بالطالبية فحص بلاغات التغيب لكشف هوية جثة متحللة عثر عليها بالطالبية
تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية جثة متحللة لشخص مجهول بالطالبية، حيث تم فحص كافة بلاغات التغيب التى تم تحريريها بقسم الطالبية فى الأونة الأخيرة، وجار فحص بلاغات التغيب التى حررت فى عدة أقسام أخرى لكشف هوية المجنى عليه، كما انتقلت النيابة لمناظرة الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغا بالعثور على جثة بأحد مقالب القمامة، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة عثر على جثة متحللة لشخص مجهول، فتم تحرير محضر بالواقعة وجار تكثيف التحريات للتوصل لهوية المجنى عليه وكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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