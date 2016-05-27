انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق مستشفى أم المصريين فى الجيزة

أمرت نيابة قسم الجيزة، بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب اندلاع الحريق الذى شب بغرفة العناية المركزة بمستشفى أم المصريين، صباح اليوم الجمعة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم الجيزة، أن ماس كهربائى سبب نشوب الحريق، وأكد مصدر أمنى أنه تم السيطرة على النيران وإخمادها دون حدوث أى إصابات.

كان اللوءا مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا بنشوب حريق بمستشفى أم المصريين التابعة لدائرة قسم الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة على حريق داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى أم المصريين