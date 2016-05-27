أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق مستشفى أم المصريين فى الجيزة

Google+ Print
انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق مستشفى أم المصريين فى الجيزة انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق مستشفى أم المصريين فى الجيزة
أمرت نيابة قسم الجيزة، بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب اندلاع الحريق الذى شب بغرفة العناية المركزة بمستشفى أم المصريين، صباح اليوم الجمعة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم الجيزة، أن ماس كهربائى سبب نشوب الحريق، وأكد مصدر أمنى أنه تم السيطرة على النيران وإخمادها دون حدوث أى إصابات.

كان اللوءا مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا بنشوب حريق بمستشفى أم المصريين التابعة لدائرة قسم الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


>السيطرة على حريق داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى أم المصريين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365