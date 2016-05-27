فى إطار رفع كفاءةالعاملين:المجتمعات العمرانية تعقد دروة تدريبية بمدينة السادات

صرح المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بأنه تم عقد المرحلة الخامسة من البرنامج التدريبي لـ25 مهندساً بجهاز مدينة السادات، وتعد المرحلة الأخيرة ضمن البرنامج التدريبي الأول، والذي تم خلاله تدريب 168 مهندساً من جميع التخصصات، موضحاً أنه يتم عقد الدورات التدريبية لرفع كفاءة المهندسين، وتزويدهم بالأساليب الحديثة بما يتلاءم مع طبيعة وحجم الأعمال بالمشروعات العملاقة التى تنفذها الهيئة، وبخاصة مشروعى الإسكان الاجتماعى والمتوسط، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور مازن حسن عبده، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية: اشتمل البرنامج التدريبي على قيام المسئولين التنفيذيين بالهيئة بإلقاء مجموعة من المحاضرات في مختلف التخصصات والأنشطة التي تقوم بها الهيئة، والتعريف بالقوانين واللوائح المعمول بها، مثل: قانون89 لسنة 1998 لتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وكيفية حساب فروق الأسعار طبقا لنشرة الأرقام القياسية، ومنظومة المرافق وإمكانياتها بالمدن الجديدة، والمنظومة العقارية بالهيئة وماهية اللائحة العقارية، ومنظومة المرافق وإمكانياتها بالمدن الجديدة، ومشاكل الإشراف على التنفيذ وطرق علاجها.

وأضاف: اشتمل البرنامج التدريبي أيضاً على زيارة ميدانية لمدينة السادات، تم خلالها تفقد نماذج مشروعات المرافق، ومحطات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وزيارة مواقع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، والاطلاع على نماذج التشطيبات.