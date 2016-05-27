وفد برلماني برئاسة عبد العال يغادر للمغرب

غادر مطار القاهرة الدولي الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني الى الدار البيضاء، في زيارة للمغرب لحضور أعمال الدورة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات بالجمعية ، والذى يعقد بالمغرب السبت ولمدة يومين .

يقوم الوفد الذى يضم 12 من أعضاء مجلس النواب بالزيارة ، تلبية لدعوة من راشد الطالبى رئيس مجلس النواب المغربي والرئيس الحالى للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ، وتناقش الاجتماعات التي تعقد تحت عنوان “معا من أجل مستقبل مشرق في الفضاء الاورومتوسطى” تعزيز الحوار في إطار تبادل الخبرات من أجل رؤية شاملة للنهوض بمنطقة حوض البحر المتوسط وتحقيق التنمية المشتركة .

ويلتقى الدكتور عبد العال على هامش أعمال الدورة مع راشد الطالبى لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة على الصعيد البرلماني، إضافة إلى بحث القضايا محل الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أن هذه الزيارة تمثل بداية استئناف مصر عضويتها وأنشطتها في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بعد فترة توقف نتيجة حل مجلسي الشعب والشورى السابقين.

والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط هي المؤسسة البرلمانية لعملية برشلونة لتحقيق شراكة اورومتوسطية ..وعقد الاجتماع الأول لها عام 2004 وكان اسمها في السابق هو الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية ، وتم تغيير المسمى إلى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وذلك بعد إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط عام 2008 .