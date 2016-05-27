«الحريرى»:«لما الحكومة تقرر رفع الأسعار مع ثبات المرتبات المواطن هيدفع منين»

علق النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الإسكندرية، على أزمة ارتفاع سعر الدواء بقرار من الحكومة، متسائلاً عما يجب أن يفعله المواطن أمام هذه الزيادة في الأسعار في ظل ثبات المرتبات والمعاشات، مطالبًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وألا تنحاز الحكومة للأغنياء على حساب الفقراء.

وقال “الحريري”، في تدوينة عبر صقحته بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة: “دى تسعيرة الدواء الجديده، السؤال .. لما الحكومة بتعترف بارتفاع التكلفة وتأثير زيادة الدولار وتقرر ترفع سعر الدواااااااااء مع ثبات المرتبات والمعاشات، المواطن يعمل إيه

> يدفع الزيادة فى الكهرباء والمياه والغاز والدواء منين؟؟.. لا سبيل عن تحقيق العدالة الاجتماعية .. ضرائب تصاعدية حد أدنى وأقصى للأجور .. ضريبة البورصة .. الضرائب العقارية .. الصناديق الخاصة .. مرتبات المستشارين العاملين بالدولة .. تقشف حقيقي فى الوزارات والمؤسسات والهيئات”. وتابع “الحريري”: “المواطن لا يرفض مطلقا أن يقف مع الدولة فى خندق واحد لعبور الأزمة الاقتصادية، ولكن على الحكومة أن تقف معه فى نفس الخندق .. والا تنحاز للأغنياء على حساب الفقراء”.