أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«الحريرى»:«لما الحكومة تقرر رفع الأسعار مع ثبات المرتبات المواطن هيدفع منين»

Google+ Print
هيثم الحريري (أرشيفية)

هيثم الحريري (أرشيفية)

علق النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الإسكندرية، على أزمة ارتفاع سعر الدواء بقرار من ، متسائلاً عما يجب أن يفعله المواطن أمام هذه الزيادة في الأسعار في ظل ثبات المرتبات والمعاشات، مطالبًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وألا تنحاز الحكومة للأغنياء على حساب الفقراء.

وقال “الحريري”، في تدوينة عبر صقحته بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة: “دى تسعيرة الدواء الجديده، السؤال .. لما الحكومة بتعترف بارتفاع التكلفة وتأثير زيادة الدولار وتقرر ترفع سعر الدواااااااااء مع ثبات المرتبات والمعاشات، المواطن يعمل إيه
> يدفع الزيادة فى الكهرباء والمياه والغاز والدواء منين؟؟.. لا سبيل عن تحقيق العدالة الاجتماعية .. ضرائب تصاعدية حد أدنى وأقصى للأجور .. ضريبة البورصة .. الضرائب العقارية .. الصناديق الخاصة .. مرتبات المستشارين العاملين بالدولة .. تقشف حقيقي فى الوزارات والمؤسسات والهيئات”.

وتابع “الحريري”: “المواطن لا يرفض مطلقا أن يقف مع الدولة فى خندق واحد لعبور الأزمة الاقتصادية، ولكن على الحكومة أن تقف معه فى نفس الخندق .. والا تنحاز للأغنياء على حساب الفقراء”.

66666666666666

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل