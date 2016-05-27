فيديو.. سيدة تحطم سيارة عطلت طريقها بالصين

يظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، امرأة تقود سيارة بيضاء من طراز رانج روفر، وهي تصدم سيارة جاغوار سوداء متوقفة بالعرض في الشارع عدة مرات، وسط تشجيع من المارة بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وراحت المرأة تصدم السيارة السوداء مرة تلو الأخرى، في الوقت الذي كان المتواجدون في المكان يشجعونها على زيادة قوة الصدمات، وبعد حوالي 6 محاولات، تمكنت من إبعادها عن الطريق، وانطلقت بسيارتها بعيداً، وتركت السيارة الأخرى في وضع سيء.

وأشارت تقارير إخبارية محلية إلى أن الحادثة وقعت يوم الإثنين الماضي في مدينة شيامن الصينية، واعتقلت الشرطة المرأة التي كانت تقود سيارة الرانج روفر، وأظهرت التحقيقات أن صاحب سيارة الجاغوار كان قد أوقفها في المكان عن عمد، بعد خلاف حول قضية احتيال مالية.

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