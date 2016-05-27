روسيا تسجل 3 خروقات جديدة للهدنة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي الصادر عن مركز تنسيق الهدنة الكائن في قاعدة “حميميم” السورية فجر الجمعة، رصده 3 خروقات لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، طبقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وذكر البيان أن جميع الخروقات حدثت في محافظة حلب، مشيراً إلى أن الهدنة قائمة بشكل عام في معظم المحافظات السورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار البيان إلى أن جبهة النصرة قصفت مناطق مختلفة من ضمنها مطار النيرب في حلب، باستخدام مدافع الهاون والصواريخ، في محاولة عرقلة وقف إطلاق النار.

وزعمت الوزارة في بيانها أن القوات السورية تواصل طرد مقاتلي تنظيم داعش من محيط مدينة تدمر.

وذكر البيان أن عدد البلدات السورية التي انضمت إلى الهدنة وصل إلى 120، موضحاً عقد اتفاق وقف إطلاق النار مع ممثلي 3 من بلدات محافظة حمص خلال الساعات الأخيرة.

وأشار البيان إلى استمرار المفاوضات مع قادة ميدانيين لفصائل المعارضة المسلحة في محافظتي حمص وحماة، علماً أن عدد الجماعات التي انضمت إلى وقف العمليات القتالية بقى دون تغيير وهو 59 حتى الآن.