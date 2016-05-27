اندلاع حريق بقسم الرعاية المركزة بمستشفي «أم المصريين »بالجيزة

أكد الدكتور عبد الرحمن المهدى مدير مستشفى أم المصريين بالجيزة نشوب حريق محدود فى قسم الرعاية المركزة بالمستشفى نتيجة ماس كهربى فى أحد التكييفات ولا توجد أى إصابات أو وفيات.

وقال الدكتور عبد الرحمن المهدى مدير مستشفى أم المصريين فى تصريحات صحفيه إنه تم نقل 14 حالة من قسم الرعاية عقب اندلاع الحريق 7 منهم لمستشفيات التحرير وإمبابة والبدرشين و7 آخرين للأقسام الداخلية بالمستشفى.

وأضاف أنه تم الدفع بـ9 سيارات إسعاف لنقل الحالات من الرعاية، مشيرا إلى أنه لا توجد أى خسائر مادية أو بشرية لافتا إلى أن سيتم إصلاح كافة الأعطال لتشغيل الرعاية بشكل عاجل.