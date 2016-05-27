السيطرة على حريق داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى أم المصريين

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى إخماد حريق داخل غرفة العناية المركزة، بمستشفى أم المصريين، وذلك عقب إخلاء المبنى من المرضى والمصابين، دون وقوع أى إصابات.

كان قد تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا صباح اليوم الجمعة، باندلاع حريق داخل مستشفى أم المصريين، وعلى الفور انتقل وبصحبته سيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق اندلع داخل غرفة العناية المركزة.

ونجح رجال الحماية المدنية فى محاصرة النيران، وتم إخلاء المبنى من المرضى والمصابين، حتى تمكنت القوات من السيطرة على النيران دون وقوع أى إصابات.

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