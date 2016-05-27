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انفجار مخبز آلى وتفحم معظم محتوياته بقرية العصارة فى أسيوط

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انفجار مخبز آلى وتفحم معظم محتوياته بقرية العصارة فى أسيوط انفجار مخبز آلى وتفحم معظم محتوياته بقرية العصارة فى أسيوط
انفجر مخبز آلى، فى عزبة التحرير بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة، ما أدى لاشتعال النيران به لاحتوائه على مواد قابلة للاشتعال مثل السولار، والتهمت النيران معظم محتوياته دون حدوث خسائر بشرية.

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بانفجار مخبز آلى بعزبة التحرير، بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح، وأسفرالانفجار عن اشتعال النيران فى محتويات المخبز، ولم يسفر عن أى إصابات أو خسائر بشرية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن وجود مواد قابلة للاشتعال لتشغيل المخبز، ساهمت بشكل كبير فى تفحم المخبز بسرعة هائلة، وتحاول سيارات الإطفاء السيطرة على الحريق خشية من امتداده للمنازل المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

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