السيطرة على حريق نشب بمنزل فلاح بقرية الكرم فى المنيا

تمكنت الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب بمنزل فلاح داخل قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، بمساعدة الأهالى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، يفيد نشوب حريق بمنزل "مصطفى عبد الرحيم" فلاح من أهالى قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، وبانتقال قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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