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السيطرة على حريق نشب بمنزل فلاح بقرية الكرم فى المنيا

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السيطرة على حريق نشب بمنزل فلاح بقرية الكرم فى المنيا السيطرة على حريق نشب بمنزل فلاح بقرية الكرم فى المنيا
تمكنت الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب بمنزل فلاح داخل قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، بمساعدة الأهالى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، يفيد نشوب حريق بمنزل "مصطفى عبد الرحيم" فلاح من أهالى قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، وبانتقال قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة.


>بالفيديو والصور.. الهدوء يعود إلى قرية الكرم بالمنيا.. والأهالى يؤكدون: ما حدث خلافات عائلية لا علاقة لها بالدين.. والزوجة المطعون فى شرفها: "أهل جوزى عملوا كدة لطلبى الطلاق ورفض التنازل عن القايمة"
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"الداخلية" تسيطر على الأوضاع بالمنيا.. وتؤكد: ضبطنا المحرض الرئيسى لحادث قرية الكرم ونلاحق باقى المتهمين.. ومهمتنا حماية الأعراض والأرواح والممتلكات وحريصون على حفظ الأمن والاستقرار بالقرية
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أسقف المنيا لـ " السيسى " : شكرا لتدخلكم وتأكيدكم على كرامة المواطن المصرى
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مصر 365

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