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رئيس لجنة التحقيق بحادث الطائرة المنكوبة: تمكنا من تحديد موقع جهاز الإرشاد

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رئيس لجنة التحقيق بحادث الطائرة المنكوبة: تمكنا من تحديد موقع جهاز الإرشاد رئيس لجنة التحقيق بحادث الطائرة المنكوبة: تمكنا من تحديد موقع جهاز الإرشاد

أيمن المقدم

قال أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق في حادث سقوط طائرة للطيران، إن فرق البحث في البحر المتوسط تمكنت من تحديد موقع جهاز الإرشاد في الطائرة، وهو المسئول عن إرسال إشارات للأقمار الصناعية عند الاصطدام العنيف للطائرة أو السقوط فى المياه.

وأضاف المقدم أن هذا من شأنه أن يضيق نطاق البحث في دائرة قطرها خمسة كيلومترات، عن طريق متابعة الإشارات التي يرسلها الجهاز للأقمار الصناعية. لكنه أشار إلى أن هذا لا يعنى بعد العثور على الصندوقين الأسوديين للطائرة المنكوبة. وقال المقدم للصحفيين يوم الخميس إن العثور على الصندوقين يحتاج لتكنولوجيا متقدمة عالية التعقيد. فقدت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران فوق البحر المتوسط فجر الخميس الماضي بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال وكان على متنها 66 شخصا. وقالت وكالة التحقيق في الحوادث الجوية الفرنسية إن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية متخصصة في عمليات البحث تحت الماء ستساعد في البحث عن الصندوقين الاسودين.

 

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