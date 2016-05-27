أسقف المنيا لـ"السيسى": شكرا لتدخلكم وتأكيدكم على كرامة المواطن المصرى

وجه الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لتدخله فى الوقت المناسب، وتوجيهه بضرورة محاسبة المتسببين فى حادث سيدة المنيا، وتمسكه بحفظ وصيانة كرامة المواطن المصرى .

ورفض الأنبا مكاريوس، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، ما وصفه بمتاجرة البعض بالقضية والبحث عن أدوار على حساب الضحايا، مؤكدًا أن طريقة "الملاطفة" أضاعت الحقوق وأوجدت للمسئولين فرصة للهروب من المسئولية، ومطالبا بضرورة حصول الدولة على حقها بالقانون، ثم يأتى بعد ذلك دور البعد المجتمعى والمصالحة.

وقال الأنبا مكاريوس، فى رسالته للرئيس:" سيادة الرئيس، شكرا جزيلاً لتدخلكم فى الوقت المناسب، وتوجيهكم بضرورة محاسبة المتسببين فى حادث سيدة المنيا، وتمسككم بحفظ وصيانة كرامة المواطن المصرى".

وأضاف:" سيادة الرئيس.. محافظة المنيا وهي من أهم محافظات القطر، والتي كانت في وقت ما مركز الحكم في مصر، يقطنها الآن ستة ملايين مصري منهم مليونان من الأقباط، وإليها ينتمي الكثير من العظماء في كافة المجالات، وهي ثاني أكبر المناطق الأثرية في مصر بعد الأقصر، وبها أعظم ثروة محجرية في العالم".

وأشار إلى أن :"هذه المحافظة تعاني من العديد من المشاكل، وبقدر أهميتها وعظمتها فهي تمثل خطورة بالغة، طالما يستمر تجاهلها من الحكومات المتعاقبة، كما هو حدث على مدار عقود من الزمن.

>سيادة الرئيس.. المنيا تحتاج إلى إعادة نظر، وإلى متابعة شخصية من سيادتكم..

>عاشت مصر، وعشت أنت للمصريين".

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