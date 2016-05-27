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"منظمى الرحلات الروسية": عودة السياح الروس إلى مصر نهاية العام الجارى

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"منظمى الرحلات الروسية": عودة السياح الروس إلى مصر نهاية العام الجارى "منظمى الرحلات الروسية": عودة السياح الروس إلى مصر نهاية العام الجارى
أكد المدير التنفيذى لرابطة منظمى الرحلات السياحية من روسيا (ATOR) مايا وميدزى، أنه يمكن عودة السياح الروس إلى نهاية العام الجارى، أما بالنسبة لتركيا يبقى الوضع غامضا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى" أشارت وميدزى خلال مشاركتها فى ملتقى السياحة الدولى الرابع فى يكاترينبورج الروسية أن السلطات المصرية سوف تفعل كل ما هو ممكن، لإعادة فتح الوجهات السياحية الموجودة بها للروس ،وأعتقد أنه سيتم ذلك خلال آخر العام.


>وكالة السياحة الروسية: مصر بدون سياح روس حتى عام 2017

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