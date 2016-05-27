القوى العاملة: 75 ألف وظيفة بالداخل و 163 ألفا بالخارج خلال 3 أشهر

كشفت النشرة ربع السنوية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، أن إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها خلال 3 أشهر داخل مصر بلغت 75 ألفا و251، وإجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجية من واقع تصاريح العمل بالخارج بلغ 163 ألفا و393 تعاقدا.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة،فى بيان صحفى اليوم الجمعة ، أنه في إطار توضيح اتجاهات سوق العمل والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص العمل المنتجة والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم، أرسلت الوزارة النشرة للدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكون مؤشرا مبدئيا يربط بين ما يدور بالخارج وما هو قائم في سوق العمل الداخلية.

وأوضح الوزير،أن النشرة ربع السنوية تصدر حول سوق العمل المصرية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، متضمنة قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين واتجاهات سوق العمل.

وقال سعفان، إن النشرة أظهرت أن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمير 2015، نحو 258 ألفا و809، وبلغ عدد المعينين من خلال النشرية القومية ومكاتب التشغيل 75 ألفا و251 منهم 55 ألفا و85 من الذكور، و20 ألفا و166 إناث، في حين بلغ عدد حملة المؤهلات 58 ألفا و786 ومن غير حملة المؤهلات 15 ألفا و918 ، و من ذوي الاحتياجات 547 .

وأضاف سعفان، أن إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجية من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس المدة بلغ 163 ألفا و393 تعاقدا، منهم 161 ألفا و621 ذكورا، و1772 إناثا.

كما أظهرت النشرة أن العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل بالخارج من المؤهلات العليا بلغت 36 ألفا و549، وفوق المتوسط 7 آلاف و185، والمتوسط 73 ألفا و806، وبدون مؤهل 45 ألفا و853.

و جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، حيث بلغ من إجمالي التعاقدات 93 ألفا و659، تليها الكويت 23 ألفا و989، ثم الأردن 22 ألفا و659، تليها الإمارات 11 ألفا و580، ثم قطر 6 آلاف و726، وجاءت في المركز السادس سلطنة عمان 756، ثم البحرين 683، ولبنان 938، والجزائر18، وليبيا 3، وسوريا 2، واليمن 5.

بينما احتلت إيطاليا المركز الأول في الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين، حيث بلغت 1413، تليها اليونان 296، ثم قبرص 189، وبلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 477 مصريا.

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