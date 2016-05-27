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تريزيجيه يتحدث عن نصيحة صلاح ووصية أبو تريكة

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تريزيجيه يتحدث عن نصيحة صلاح ووصية أبو تريكة تريزيجيه يتحدث عن نصيحة صلاح ووصية أبو تريكة

أسدى محمد صلاح نجم منتخب وروما الإيطالي نصيحة لمحمود حسن "تريزيجيه" لمساعدته على النجاح في مشواره الاحترافي.

وأوضح تريزيجيه "صلاح تحدث معي عند بداية انتقالي إلى أندرلخت، وأكد لي أنني سأواجه صعوبات عديدة".

وأضاف عبر قناة سي.بي.سي "صلاح حفزني للضرورة التغلب على أي عقبات، وطالبني بوضع قطنة في أذني لعدم الالتفات لكل ما يقال ضدي".

وأشار اللاعب الدولي إلى أنه تلقى اتصالات أخرى من محمد النني وأحمد حسن "كوكا" لتهنئته على الانتقال إلى صفوف أندرلخت البلجيكي.

في سياق آخر، تطرق جناح أندرلخت للحديث عن رفضه ارتداء القميص رقم 22 بعد اعتزال نجم الأهلي محمد أبوتريكة في 2013.

وقال تريزيجيه:"بعد أخر مباراة لأبو تريكة في مونديال الأندية، طالبني أثناء جلسة حضرها سعد سمير وحسام عاشور بارتداء رقم 22 مكانه".

"أبلغته أن هذا الرقم مسئولية كبيرة، وبات مرتبطًا به مثل رقم 10 الذي التصق بالأسطورة محمود الخطيب، ومن الممكن أن أحصل على القميص 22 لأضعه في برواز بالمنزل، وليس ارتداءه في الملعب".

وأتم تريزيجيه "هذا الجيل الذي ضم أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة وسيد معوض، لن يعوض، لقد صنعوا الكثير لمنتخب مصر والأهلي، ولا يمكن مقارتنا بهم، بل نحاول تحقيق جزء من إنجازاتهم، لقد فازوا بكأس إفريقيا 3 مرات متتالية، إضافة للبطولات المحلية".

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