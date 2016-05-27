تريزيجيه: جاريدو لم يكن مقتنعًا بي ثم جعلني رقم 1

قال محمود حسن تريزيجيه إن خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي لم يكن مقتنعًا بقدراته في بداية توليه المسئولية.

وأضاف جناح أندرلخت "جاريدو أبلغني برغبته في إعارتي، واستبعدني من مباراة السوبر، ولم أشارك في أول لقاء بالدوري الذي خسره الفريق أمام الرجاء".

وتابع عبر قناة سي.بي.سي "ولكن أصيب محمد رزق، واستعان بي جاريدو، وطالبني بإيقاف ثنائي وسط اتحاد الشرطة، لقد كان فريقا قويًا ويلعب كرة سريعة".

وواصل "في هذه المباراة، خط وسط الشرطة ارتبك كثيرًا أمامي، بل هم من فشلوا في إيقافي".

واستطرد اللاعب الدولي "في محاضرات الفيديو عقب هذا اللقاء، كان جاريدو يقوم بإيقاف بعض اللقطات، للإشادة بي، قائلاً للاعبين تريزيجيه لم أكن مقتنعًا به، وأعنفه في التدريبات، والآن بات رقم 1، هذه رسالة للاعبين الذين يشاركون في المران بملامح غاضبة لعدم مشاركتهم في المباريات".

وأكد في ختام تصريحاته أنه استفاد كثيرًا من العمل مع مدربين آخرين مثل حسام البدري، محمد يوسف، علي ماهر، وكذلك هيكتور كوبر.