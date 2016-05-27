"سلامة الطيران المدنى" الفرنسية: حملة بحث فى أعماق البحر عن الطائرة المنكوبة

أعلن مكتب التحقيقات والتحليلات التابع لهيئة سلامة الطيران المدنى الفرنسية أن حملة بحث فى أعماق البحر المتوسط لتحديد مكان هيكل الطائرة المصرية المنكوبة والصندوقين الأسودين ستبدأ فى الأيام القادمة.

وذكر مكتب التحقيقات - فى بيان له - أن حملة البحث فى أعماق البحر ستبدأ فور وصول سفينة المسح "لابلاس" التابعة للبحرية الفرنسية من "كورسيكا" إلى موقع الحادث.

وأضاف البيان أن السفينة مجهزة بنظام متخصص لرصد الصندوقين الأسودين وهو عبارة عن 3 مجسات من طراز "ديتكتور 6000" للشركة الفرنسية "السيمار" .

وأوضح مكتب التحقيقات الفرنسى أنه يقدم المساعدة الفنية للسلطات المصرية، التى تقود عمليات البحث فى أعماق البحر باعتبارها مسؤولة عن التحقيق الأمنى .

وتبحث السلطات الفرنسية إمكانية دعم هذه العملية بسفينة ثانية مزودة بمعدات متخصصة تتيح البحث فى أعماق تصل إلى 3 آلاف متر، علما بأن الصندوقين الأسودين يصدران إشارات لمدة شهر كامل من تاريخ سقوط الطائرة .

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أشارت الأربعاء الماضى إلى أن باريس والقاهرة ستوقعان عقدين مع شركتين فرنسيتين حتى تشاركن فى عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين، وذكر مصدر دبلوماسى أن الشركة الأولى "السيمار" مقرها باريس، بينما الثانية "ديب اوشين سيرش" مقرها فى عاصمة موريشيوس "بور لويس".

يشار إلى أن البحرية الفرنسية أعلنت الاثنين الماضى عن وصول سفينة دورية "إى فى جاكوبى" - تابعة لها - إلى منطقة البحث عن حطام طائرة "مصر للطيران" وعلى متنها متخصصون ومعدات رصد للصندوقين الأسودين.

يذكر أن رحلة مصر للطيران MS 804 التى تربط بين باريس والقاهرة قد تحطمت الخميس 19 مايو الجارى فى البحر المتوسط بين جزيرة كريت والساحل الشمالى المصرى لأسباب مجهولة وعلى متنها 66 شخصا من بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا وذلك بعد أن اختفت فجأة من شاشات الرادار.

>