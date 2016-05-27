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التليفزيون الإسرائيلى: سفير مصر بتل أبيب التقى أكبر المعارضين لليبرمان

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التليفزيون الإسرائيلى: سفير مصر بتل أبيب التقى أكبر المعارضين لليبرمان التليفزيون الإسرائيلى: سفير مصر بتل أبيب التقى أكبر المعارضين لليبرمان
ذكرت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى أن السفير المصرى بتل أبيب التقى بزعيم حزب "يش عتيد" الإسرائيلى يائير لابيد، أكبر المعارضين لتولى أفيجدور ليبرمان منصب وزير الدفاع، وتناول خلال اللقاء الائتلاف الحكومى الجديد بعد ضم حزب إسرائيل بيتنا إليه.

وأضافت القناة أن اللقاء أجرى منذ يومين على أحد المقاهى الكبرى فى تل أبيب، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يلتقى فيها السفير المصرى بتل أبيب بزعيم حزب "يش عتيد".

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