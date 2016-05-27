محافظ بلجرشي يبحث مع رجال الأعمال والمستثمرين مشروعات التطوير

عقد محافظ بلجرشي الأستاذ سفر بن سويد الغامدي اجتماعا مع عدد من رجال الاعمال من أعضاء المجلس السياحي من داخل المنطقة وخارجها لبحث عدد من الأمور المتعلقة بتطوير المحافظة وبحث المعوقات التي تواجه رجال الاعمال والمستثمرين بالمحافظة وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالباحة الأستاذ أحمد بن عبدالله العويفي .

وأكد محافظ بلجرشي الاستاذ سفر بن سويد الغامدي في كلمة ترحيبية برجال الاعمال حرص سمو امير منطقة الباحة حفظة الله على تقديم العون والمساعدة وتذليل المعوقات أمام المستثمر وتسهيل كافة المعاملات في سبيل تطوير المحافظة ، كما ابرز المحافظ لرجال الأعمال عدداً من الفرص الاستثمارية بالمحافظة ، وأشار الى ان المحافظة ولله الحمد تشهد من وقت الى آخر تطوراً في جميع المجالات ولكن تتطلع الى المزيد .

حضر اللقاء مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام المجلس بمنطقة الباحة الأستاذ زاهر الشهري ومدير إدارة الاستثمار بإمارة المنطقة الأستاذ عبدالرحمن بن زومة .

سفر الغامدي يترأس الاجتماع