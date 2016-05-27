أخبار ليبيا .. كاميرون : بريطانيا يجب أن تدعم ليبيا لدحض الخطر

قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون اليوم الجمعة إنه يجب على بريطانيا أن تدعم الحكومة الليبية لمساعدتها فى السيطرة على بلد يشكل "خطرا علينا جميعا" فى وضعه الراهن.

وخلال كلمة فى قمة مجموعة السبع الاقتصادية قال كاميرون إن بريطانيا مثل دول أخرى مهددة بسبب تدفق المهاجرين عبر ليبيا وتزايد أعداد عصابات تهريب البشر وصعود تنظيم داعش فى ليبيا.

وقال خلال مؤتمر صحفى "من الواضح أنه من مصلحتنا أن نبذل كل ما فى وسعنا لدعم الحكومة الليبية الوليدة... لأن (ليبيا) خطر علينا جميعا فى وضعها الراهن."

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