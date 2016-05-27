"مترو الأنفاق" تقرر مد ساعات التشغيل طوال رمضان للساعة الثانية صباحا

قررت شركة مترو الأنفاق مد ساعات التشغيل للخطوط الثلاثة طوال شهر رمضان ساعة إضافية، بحيث يستمر عمل أخر رحلة للساعة الثانية صباحا بدلا من الواحدة صباحا، لتصل ساعات التشغيل طول أيام شهر رمضان إلى 21 ساعة بدلا من 20 ساعة، على أن يبدأ التشغيل الساعة 5 صباح كل يوم.

وقالت مصادر بشركة المترو لـ"اليوم السابع" إنها انتهت من إعداد جداول التشغيل الخاصة بشهر رمضان، التى تضمن انتظام العمل، بما فى ذلك فترة الإفطار، على أن تصل أخر رحلة لمحطات النهاية الثانية صباحا، مع تواجد أحد قيادات الشركة فى الفترات المسائية لمتابعة تشغيل حركة قطارات الخطوط الثلاثة.

وأضافت المصادر أن شهر رمضان سيشهد تشغيل باقى القطارات المكيفة الـ20 الخاصة بالخط الأول ضمن التعاقد المبرم مع شركة هونداى روتم الكورية، والتى تم تشغيل منها حتى الأن 13 قطار، وأن الـ7 قطارات المتبقية سيتم تشغيلها تباعا طول أيام شهر رمضان.

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