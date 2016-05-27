بالصور.. العطش يضرب آلاف الأفدنة الزراعية بكفر صقر وأولاد صقر والحسينية بالشرقية

اليوم السابع يرصد معاناة المزارعين فى القرى والعزب وتضررهم من عدم وصول المياه

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أحد المزارعين بمنشاة مبارك بأولاد صقر 600 فدان بارت لعدم وصول مياه الرى

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كارثة حقيقة تهديد ألاف الأفدنة من أجود الأراضى الزراعية بمراكز شمال الشرقية، وهى كفر صقر وأولاد صقر وصان الحجر والحسينية والإبراهيمية، بسبب عدم وصول مياه إلى أراضيهم الزراعية فضلا عن جفاف الترع والمجارى المائية المغذية لأراضيهم، مما يهدد ألاف الأفدنة بالبور، ولجوء البعض من المزارعين إلى الرى من مياه الصرف الصحى الأمر الذى يهدد بصحة المواطنين.اليوم السابع "تعايش مع عدد من المزارعين بمركزى أولاد صقر كفر صقر والحسينية،لرصد معاناتهم على أرض الواقع ووصل صوتهم للمسئولين،ففى ناحية منشاة مبارك وبنى منصور مركز أولاد صقر، يسود الغضب والحزن بين أهالى تلك القرى لعدم وصول مياه الرى إلى أراضيهم والتى تقدر بحوالى 600 فدان من أجواد الأراضى الزراعية .وقال "عبد الله حسن عبد الهادى "من أهالى منشاة مبارك،أن مياه الرى لم تصل إلى أراضيهم منذ شهرين، مما تسبب ترك الفلاحين الأراضى بور، وفضلا عن موت مشاتل الأرز التى بادر عدد من الأهالى بزراعتها، ظنا منهم بوصول المياه قريبا إلى الأراضى،كما وعدهم المسئولين، وأن الأهالى بالناحية طرقوا جميع أبواب المسئولين الزراعيين من أجل وضع حل لمشكلتهم،لكن دون جدى، فقام الأهالى بترك الأراضى بور .

وقال "محمد سلامة" أن أغلب الفلاحين يلجاءون إلى الرى من مياه الصرف الصحى، وأن العديد من أهالى القرية مصابون بالبلهارسيا والفشل الكلوى وأن قريتهم "منشاة مبارك " لا حد من المسئولين يعرف عنهم شئ،وفى حالة حدوث حرائق بالقرية لن ينجدهم أحد ويعتمد الأهالى على جهودهم لتجاهل المسئولين لمشاكلهم

فيما أضاف "محمد صلاح " أنه وعدد من زملاءه ليس لديهم أى دخل،سوء العمل اليومى على مجاميع السواقى بأولاد صقر، وأن عدم وصول مياه الرى إليها، تسبب فى وقف حالهم لعدة أيام،وأنهم عمال يومية ليس لديهم دخل ثانى يعتمدون عليه فى توفير متطالبتهم اليومية .

ممثل الفلاحين بأولاد صقر الأهالى تركوا الأراضى بور لعدم قدرتهم على توفير المياه

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أحد المزارعين بمركز كفر صقر الترع تحولت إلى مقالب قمامة بعد جفافها من المياه

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المزارعين بمركز الحسينية أجبروا على الرى من الماكينات الارتوازية بمبالغ باهظة

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وأضاف "سالم سلامة " ممثل الفلاحين عن أولاد صقر،أن أغلب الأهالى فى قرية بنى عبس،تركوا أراضيهم الزراعية،بور بسبب عدم وصول مياه الرى إلى الأراضى، وأن هذا يهدد بمصدر رزقهم لأن اغلب الأهالى يعملون بالفلاحة ويعتمدون على بيع محصول الأرز من أجل توفير احتياجات أبناءهم،أثناء دخول الدراسة .وقال "محمود محمد " أحد الفلاحين من مركز كفر صقر، أن الترع جافة من المياه حيث تحولت إلى مقالب للقمامة الأمر الذى يهدد آلاف الأفدنة بقرى القضاة والحصاينة والعزازية وأم زغيب بالبوار،والعديد من الأهالى يسهرون طوال الليل من اجل تحصيل كمية من المياة لرى أراضيهم.وقال "صلاح رسلان" من الفلاحين بمركز الحسينية، أن الأهالى أجبروا على استخدام الماكينات الارتوازية التى تكلفهم مبالغ مالية باهظة، إضافة إلى طول فترة المناوبات فى الرى وعدم تطهير الترع والمصارف ولجوئهم إلى مياه الصرف الصحى لرى أراضيهم العطشانة.

فيما لجاء العديد من الفلاحين بناحية صان الحجر،إلى استخدام مياه الصرف الصحى فى رى الأراضى الزراعية، وخاصة بعد قيام أغلبهم بشتل محصول الأرض،ووجدوا نفسهم فى مأزق بعد جف مياه الترع،ويقول "عادل عوض " مزارع أن الفلاحين مهدور حقهم، ولم يجدوا من يدافع عنهم،وأن أغلبهم مهدد بالحبس، لوجود مبالغ مالية عليهم، ويعتمدون على محصول الأرز فى الصيف، وبيعه وسداد ما عليهم من مبالغ مالية بسبب تكاليف الحياة .



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