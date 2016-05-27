أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "نعمة الرضا"

قال الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه تقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة "نعمة الرضا"، ويتناول الدعاة الحديث عن الموضوع من خلال أن الرضا نعمة من أهم نعم الله على الإنسان وفضل الرضا وأثره على المسلم وأنواع الرضا مع ذكر أمور تعين على الرضا مع توضيح أن الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع الرضا مع ذكر نماذج للرضا من حياة الأنبياء والصالحين ثم تختتم الخطبة بالحديث عن ثمرات الرضا.

وأضاف الشيخ عبدالرحمن اللاوى، أن مديرية أوقاف سوهاج ستفتتح اليوم مسجد أولاد على ـ قرية بنجا ـ طهطا ـ بحضور الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج نائبا عن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

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