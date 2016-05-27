تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة بمدينة أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، من إزالة 18 حالة تعديات عبارة عن هدم مبان وأسوارأقيمت على أراضى أملاك الدولة، بمساحات مختلفة دون موافقات بمنطقتى الصداقة والشلال بمدينة أسوان.

وقد أسفرت جهود الحملة التى شارك فيها ضباط قسم ثان أسوان ورجال المرور والمرافق والحماية المدنية عن تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، وتحرر المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة للتصرف.

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