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4 أطعمة تعوض نقص فيتامين سى بجسمك..البروكلى والجوافة

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4 أطعمة تعوض نقص فيتامين سى بجسمك..البروكلى والجوافة 4 أطعمة تعوض نقص فيتامين سى بجسمك..البروكلى والجوافة
يعانى البعض من نقص فيتامين سى فى الجسم، نتيجة لعدم تناول الأطعمة الغنية به، ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، فإن نقص فيتامين سى حالة صحية شائعة بين الكثيرين.

وأظهرت بعض الدراسات أن جميع الأشخاص فى جميع أنحاء العالم يعانون من انخفاض مستويات فيتامين سى الذى يعد من المغذيات الأساسية التى تلعب دورا مهما فى عمل أجهزة الجسم.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير عددا من الأطعمة الغذائية التى تعمل على تعويض نقص فيتامين سى فى الجسم والتى تشمل الآتى :

1- الفلفل الأحمر: يعد من الخضروات الغنية بفيتامين سى .

2- الجوافة:وفقا للخبراء فهى واحدة من أغنى الفواكه التى تحتوى على فيتامين سى، لأن ثمرة الجوافة الواحدة تحتوى على 200 ملجم من فيتامين سى .

3- البروكلى: من الخضروات الخضراء المليئة بالمواد الغذائية الأساسية والمعادن والفيتامينات وخاصة فيتامين سى.

4- البرتقال: مصدر غنى بفيتامين سى، وتناول ثمرة من البرتقال يوميا يساعد فى التغلب على نقص فيتامين سى بشكل فعال، وأيضا الحمضيات الأخرى كالليمون والجريب فروت .

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