6 علامات تنذر بإصابة طفلك باضطراب الحركة المزمن

تربية الأطفال مرحلة فى حياة الأم، إذ يصبح الطفل مركز الاهتمام، لكن هناك بعض الحالات التى يتعرض لها الطفل ويصعب على الأم التعامل معها .

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن هناك العديد من الاضطرابات العصبية التى يمكن أن تؤثر على الطفل وسلوكه مثل الإعاقة واضطرابات سلوكية وصعوبة التعلم ومتلازمة توريت وهى اضطراب الحركة المزمن .

وحسب التقرير فإن متلازمة "توريت" أو اضطراب الحركة المزمن واحدة من الاضطرابات الخطيرة فى الجهاز العصبى وعادة ما تكون فى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 14، كما أنها تعد خللا عصبيا وراثيا، تظهر أعراضه على شكل حركات لا إرادية يصاحبها النطق ألفاظ بذيئة بشكل متكرر .

وحسبما جاء فى التقرير فإن "متلازمة توريت"، لا يمكن علاجها، لكن من الممكن التحكم فى أعراضها ومساعدة الطفل فى العيش حياة أفضل .

وذكر التقرير بعض العلامات التى تنذر بإصابة الطفل باضطراب الحركة المزمن، والتى تتضمن الآتى :

>1-الحركات المتكررة التى لا يمكن السيطرة عليها من العضلات فى أجزاء معينة من الجسم، على سبيل المثال الوخز فى الشفتين دون توقف ورجفة بالعينين .

>2-معاناة الطفل من صعوبة فى الحركة الجسدية مثل المشى والجلوس والجرى بشكل مستقيم .

>3-الاندفاع لكلمات بذيئة بشكل متكرر، وتكرار كلمات لا معنى لها .

>4-السلوك العدوانى والغضب والصراخ والبكاء بصوت عال ورمى الأشياء وإيذاء النفس وغيرها .

>5-تقلبات المزاج المستمرة: ويتمثل ذلك فى أنه يكون متحمسا للغاية فى القيام بأى عمل ثم يتقلب مزاجه .

>6-القلق الشديد: منع الطفل من الذهاب إلى المدرسة أو الاختلاط مع زملائه والانسحاب من المجتمع.

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