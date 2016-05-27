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إخلاء طائرة ركاب كورية فى مطار هانيدا بطوكيو بعد إنبعاث دخان من المحرك

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إخلاء طائرة ركاب كورية فى مطار هانيدا بطوكيو بعد إنبعاث دخان من المحرك إخلاء طائرة ركاب كورية فى مطار هانيدا بطوكيو بعد إنبعاث دخان من المحرك
أجلت شركة الخطوط الجوية الكورية 319 راكبا، إضافة إلى أفراد الطاقم من طائرة تابعة لها كانت تستعد للإقلاع من مطار هانيدا الدولى بالعاصمة اليابانية بعد أن إنبعث دخان من محركها الأيسر.

ودفع الحادث السلطات إلى إغلاق المطار الأكثر إزدحاما فى اليابان مؤقتا.

وأظهرت لقطات بثتها محطة تلفزيون (إن إتش كيه) الطائرة وهى بوينج 777 رابضة على الممر بينما تقوم شاحنات إطفاء برشها بمادة رغوية. وتعمل الطائرة التى كان من المنتظر أن تطير إلى سول فى كوريا الجنوبية، بمحركين بى دبليو4000 من صنع شركة برات أند ويتني. ولم ترد تقارير عن إصابات.

ويتعامل مطار هانيدا الواقع على خليج طوكيو مع حوالى 550 رحلة طيران يوميا وبلغ عدد الركاب الذين استخدموا المطار العام الماضى حوالى 75 مليونا وهو ما يجعله أحد أكثر المطارات إزدحاما فى العالم.
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