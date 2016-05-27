بالصور.. أهالى كفر البطيخ بدمياط يناشدون المحافظ سرعة تنفيذ مشروع الصرف

ناشد أهالى النجارين بقرية البساتين التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، الاستجابة إلى شكواهم بشأن توقف مشروع الصرف صحى بالقرية رغم مطالبتهم بتنفيذ هذه المشروع أكثر من مرة، وتم تخصيص الأرض وتسليمها إلى المقاولين العرب ولكن لم يتم التنفيذ حتى الآن ولم يتم تحديد موعد بدء التنفيذ.

يقول محمد المهوى أحد الأهالى، إنه تم تحديد قطع أرض مخصصة لإقامة مشروع الصرف، وتم عمل جسات للأرض ولكن لم يخطر أحد بموعد التنفيذ، وأن المهندسين المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط يؤكدون أن أوراق المشروع مازلت بالمكتب الاستشارى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أن المحافظة خصصت مساحة لإنشاء المشروع ولكن لم يتحرك أحد حتى الآن، حتى عامت منازل القرية على بحيرة من الصرف الصحى وأصبحت معظم المنازل مهددة بالانهيار .

وأكد محمد البطراوى أحد أبناء القرية أن انتشار مياه الصرف بسبب توقف مشروع الصرف الصحى الذى خصصت له أرض وأدرج فى خطة المشروعات الجديدة ولكن لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، أدى إلى انتشار أكوام القمامة بالشوارع لفترات زمنية طويلة، مما أدى إلى انتشار الذباب والناموس والقوارض.

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