مركز المصالحة الروسى يرصد 3 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة

رصد مركز المصالحة الروسى فى قاعدة "حميميم" بريف اللاذقية بسوريا أمس الخميس، 3 خروقات لنظام وقف إطلاق النار "الهدنة" فى سوريا خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ، فى بيان صادر عنها أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ، إن جميع الخروقات حدثت فى محافظة حلب ، مشيرا إلى أن نظام الهدنة قائم بشكل عام فى معظم المحافظات السورية.

وأضاف البيان أن "جبهة النصرة" - ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا - قامت بقصف مناطق من ضمنها مطار "النيرب" بحلب باستخدام الهاون والصواريخ ، فى محاولة لتعطيل نظام وقف إطلاق النار.

وأكدت الوزارة أن القوات السورية تواصل طرد مقاتلى تنظيم "داعش" من محيط مدينة تدمر الأثرية.

من جانب آخر ، أكدت الوزارة أن عدد البلدات السورية التى انضمت إلى الهدنة فى سوريا وصل إلى 120 بلدة ، موضحة أنه جرى عقد اتفاق الهدنة مع ممثلى 3 من بلدات من محافظة حمص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى استمرار المفاوضات مع قادة ميدانيين لفصائل المعارضة المسلحة فى محافظتى "حمص وحماة" ، مؤكدة أن عدد الجماعات التى انضمت إلى نظام وقف العمليات القتالية بقى بدون تغيير ، 59 جماعة حتى الآن.

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